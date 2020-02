Zaatakował biegaczkę w Szczecinie. To nie pierwszy taki przypadek!

Ciekawe jest to, że pod postem pojawiła się relacja z Warzymic. Czyżby chodziło o tego samego napastnika?

"Wczoraj ok. 21 godz. byłam z psem na spacerze i koło "Czerwonej Torebki" też mnie uderzył w głowę facet, był dziwny" - napisała internautka.

Inna dodała:

"Moja młodsza córka widziała tego lumpa koło oś Różanego. On kręcił się już około 17.30 w tych okolicach i gadał pod nosem non stop "Ja chcę do domu"..."