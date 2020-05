Z powodu koronawirusa zamknięto przedszkole "Żaczek"! 13 osób w kwarantannie

Zgodnie z rządowymi wytycznymi, placówki miały przyjmować jedynie te dzieci, których rodzice nie mają innej możliwości zapewnienia im opieki, a muszą wrócić do pracy.

Miasto bardzo skrupulatnie przygotowywało się do otwarcia poszczególnych placówek. Z uwagi na konieczność opracowania szczegółowych procedur bezpieczeństwa, zapewnienia środków dezynfekujących oraz sprzętu ochrony osobistej, szczecińskie placówki nie zostało otwarte tak jak rekomendował to rząd (6 maja br.) tylko dopiero półtora tygodnia później – 18 maja br. Co ważne, Miasto nie tylko zastosowało się do odgórnych wytycznych, ale również wystąpiło do służb sanitarnych o wydanie stosownych opinii. Zarówno powiatowy, jak i wojewódzki inspektor sanitarny zapewnili, że w Szczecinie i regionie sytuacja jest stabilna i nie istnieją przeciwwskazania do otwarcia m.in. przedszkoli.