Youtuber ze Szczecina występujący pod pseudonimem "Kamerzysta" pozostanie w areszcie

Oskarżonemu grozi za zarzucony czyn surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat. Orzeczenie sądu jest prawomocne.

Proces Łukasza W. i jego znajomych ruszył w połowie września. Sąd wyłączył jawność.

- Z ustaleń śledztwa wynika, iż podejrzani znęcali się nad pokrzywdzonym poprzez nakłonienie go do wykonania poniżających i upokarzających go czynności, co następnie zarejestrowali i w formie materiału filmowego udostępnili 9 kwietnia 2021 r. na kanale prowadzonym przez jednego z nich na jednym z portali internetowych - wyjaśnia prok. Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.