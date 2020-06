Wyremontowana ulica Miodowa. Nadal dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji

A chodzi o problemy z bezpieczeństwem na drodze łączącej Warszewo z Osowem. Ulica Miodowa padła ofiarą swojego sukcesu. Gdy po latach udało się skończyć jej remont, niektórzy kierowcy uznali, że to dobre miejsce na sprawdzenie szybkości swoich aut. I to mimo ograniczeń prędkości do 30 km/h.