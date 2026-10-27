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Wyłączenia prądu w Szczecinie. Gdzie może zabraknąć prądu 27.10?

Redakcja Naszemiasto.pl
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Wyłączenia prądu w Szczecinie. Gdzie może zabraknąć prądu 27.10?
Wyłączenia prądu w Szczecinie. Gdzie może zabraknąć prądu 27.10? fot. piyaphat50/iStock
Gdzie planowane są wyłączenia prądu w Szczecinie 27.10? Warto wiedzieć, kiedy nastąpią braki w dostawie prądu w twoim mieście. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, modernizacja sieci lub budowy. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuację w Szczecinie. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie możliwe są wyłączenia prądu 27.10. Warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Spis treści

Braki prądu (27.10 godz. 8:05) w Szczecinie?

Szczecin, ul. Marmurowa 11 do 12.
27.10 od godz. 8:00 do 16:00

Szczecin, ul. Rostocka 100, 102, 120, 140, 150,152, 160, 131.
27.10 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w Szczecinie

Szczecin, ul. Swarożyca 5.
27.10 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Szczepowa 11, ul. Krucza 12, 13, 14, 36, 37
28.10 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież, ul. Polna 12, 16, dz. nr 11004/11, 1104/12, 1104/44, 1104/45.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Płocka 25, 26
29.10 od godz. 8:00 do 16:00

Szczecin, ul. Krucza od 1 do 3, ul. Piańska 4a, 4b, 4c.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Krzywa 59 przedszkole.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Krucza od 25 do 28.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Korony Północnej od 7 do 15 nieparzyste.
30.10 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Oriona od 6 do 16 parzyste.
30.10 od godz. 8:00 do 15:00

Warnik 5, 5a.
2.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin ul. Płocka 27, 28, 28A
2.11 od godz. 9:00 do 16:00

Szczecin ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 12
2.11 od godz. 9:00 do 16:00

Szczecin ul. Wielkopolska 19
3.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Źródlana, ul. Krótka, ul. Babińskiego, ul. Zabużańska, ul. Różyckiego, ul. Szeligowskiego od 75 do 93, ul. Kręta 2.
3.11 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin Rondo Hakena, dz. nr 2/1, 2/2,
3.11 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce:

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Na ilu wzgórzach położone jest Chełmno?

Gdzie zgłosić awarię prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Warto sprawdzić także aktualną listę wyłączeń prądu w zachodniopomorskim. Znajdziesz tam informacje o planowanych przerwach w dostawie energii w innych miejscowościach regionu.

Wyłączenia prądu 27.10 w zachodniopomorskim

Wyłączenia prądu 27.10 w zachodniopomorskim

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 27.10? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w zachodniopomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa ...

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Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów:

  • modernizacja sieci energetycznej
  • konserwacja stacji transformatorowej
  • przyłączenie nowej sieci energetycznej
  • remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki:

  • burza,
  • powalone drzewo,
  • silny wiatr,
  • opady śniegu,
  • szadź,
  • kradzież przewodów przez złodzieja,
  • wysiadanie bezpieczników,
  • prace budowlane.

Utrudnienia i ostrzeżenia w zachodniopomorskim

Oprócz informacji o planowanych wyłączeniach prądu warto śledzić także inne komunikaty istotne dla mieszkańców regionu. Sprawdź aktualne ostrzeżenia RSO dla województwa zachodniopomorskiego, aby dowiedzieć się o ważnych alertach i zagrożeniach, oraz zobacz utrudnienia na drogach województwa zachodniopomorskiego, jeśli planujesz podróż po regionie.

Uwaga: Utrudnienie na dk S6 (27.10 07:33)

Uwaga: Utrudnienie na dk S6 (27.10 07:33)

Utrudnienie na dk S6, odcinek w. Kołobrzeg Wsch. - w. Ustronie Morskie, kierunek Gdańsk

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Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

  • jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy,
  • jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku,
  • jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej.

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

  • gry planszowe
  • rozmowa z domownikami
  • segregowanie ubrań
  • porządki w szafie
  • sen
  • czytanie książek
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Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

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