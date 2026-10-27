Spis treści
- Braki prądu (27.10 godz. 8:05) w Szczecinie?
- Planowane wyłączenia prądu w Szczecinie
- Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?
- Gdzie zgłosić awarię prądu?
- Co to jest prąd elektryczny?
- Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?
- Inne wyłączenia prądu
- Utrudnienia i ostrzeżenia w zachodniopomorskim
- Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?
- Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?
Braki prądu (27.10 godz. 8:05) w Szczecinie?
Szczecin, ul. Marmurowa 11 do 12.
27.10 od godz. 8:00 do 16:00
Szczecin, ul. Rostocka 100, 102, 120, 140, 150,152, 160, 131.
27.10 od godz. 8:00 do 15:00
Planowane wyłączenia prądu w Szczecinie
Szczecin, ul. Swarożyca 5.
27.10 od godz. 8:30 do 14:30
Szczecin, ul. Szczepowa 11, ul. Krucza 12, 13, 14, 36, 37
28.10 od godz. 8:00 do 15:00
Trzebież, ul. Polna 12, 16, dz. nr 11004/11, 1104/12, 1104/44, 1104/45.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00
Szczecin ul. Płocka 25, 26
29.10 od godz. 8:00 do 16:00
Szczecin, ul. Krucza od 1 do 3, ul. Piańska 4a, 4b, 4c.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00
Szczecin, ul. Krzywa 59 przedszkole.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00
Szczecin, ul. Krucza od 25 do 28.
29.10 od godz. 8:00 do 15:00
Szczecin, ul. Korony Północnej od 7 do 15 nieparzyste.
30.10 od godz. 8:00 do 15:00
Szczecin, ul. Oriona od 6 do 16 parzyste.
30.10 od godz. 8:00 do 15:00
Warnik 5, 5a.
2.11 od godz. 8:00 do 15:00
Szczecin ul. Płocka 27, 28, 28A
2.11 od godz. 9:00 do 16:00
Szczecin ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 12
2.11 od godz. 9:00 do 16:00
Szczecin ul. Wielkopolska 19
3.11 od godz. 8:00 do 15:00
Szczecin, ul. Źródlana, ul. Krótka, ul. Babińskiego, ul. Zabużańska, ul. Różyckiego, ul. Szeligowskiego od 75 do 93, ul. Kręta 2.
3.11 od godz. 8:00 do 14:00
Szczecin Rondo Hakena, dz. nr 2/1, 2/2,
3.11 od godz. 8:00 do 15:00
Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?
Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce:
Gdzie zgłosić awarię prądu?
Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.
Warto sprawdzić także aktualną listę wyłączeń prądu w zachodniopomorskim. Znajdziesz tam informacje o planowanych przerwach w dostawie energii w innych miejscowościach regionu.
Wyłączenia prądu 27.10 w zachodniopomorskim
Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 27.10? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w zachodniopomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa ...
Co to jest prąd elektryczny?
Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.
Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?
Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów:
- modernizacja sieci energetycznej
- konserwacja stacji transformatorowej
- przyłączenie nowej sieci energetycznej
- remonty
Inne wyłączenia prądu
Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki:
- burza,
- powalone drzewo,
- silny wiatr,
- opady śniegu,
- szadź,
- kradzież przewodów przez złodzieja,
- wysiadanie bezpieczników,
- prace budowlane.
Utrudnienia i ostrzeżenia w zachodniopomorskim
Oprócz informacji o planowanych wyłączeniach prądu warto śledzić także inne komunikaty istotne dla mieszkańców regionu. Sprawdź aktualne ostrzeżenia RSO dla województwa zachodniopomorskiego, aby dowiedzieć się o ważnych alertach i zagrożeniach, oraz zobacz utrudnienia na drogach województwa zachodniopomorskiego, jeśli planujesz podróż po regionie.
Uwaga: Utrudnienie na dk S6 (27.10 07:33)
Utrudnienie na dk S6, odcinek w. Kołobrzeg Wsch. - w. Ustronie Morskie, kierunek Gdańsk
Utrudnienia w ruchu 21.10.2026 - woj. zachodniopomorskie
Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (21.10.2026) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S6, węzeł Kiełpino - węzeł Nowogard Zachód (19. km na odc. 43.0 km) Odnowa...
Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?
- jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy,
- jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku,
- jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej.
Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?
- gry planszowe
- rozmowa z domownikami
- segregowanie ubrań
- porządki w szafie
- sen
- czytanie książek
Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.
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