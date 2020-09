Wyłączają drogi w centrum, by Stare Miasto zasługiwało na swoją nazwę. Decyzja w rękach radnych

Projekt uchwały jest już gotowy. Trafi na sesję 22 września. Wyłączone z użytkowania poprzez pozbawienie kategorii dróg gminnych mają zostać następujące ulice: Łaziebna, Mariacka, część ulicy Tkackiej na odcinku od placu Żołnierza Polskiego do ulicy Grodzkiej, część ulicy Staromłyńskiej na odcinku od placu Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicami Koński Kierat i Łaziebną, część ulicy Koński Kierat na odcinku od ulicy Mariackiej do ulicy Farnej, część ulicy Staromiejskiej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Wyszyńskiego.

Wcześniej podobne decyzje zapadły w stosunku do placu Orła Białego, części ulicy Staromłyńskiej oraz części ulicy Koński Kierat. To element większej strategii pn. „Cztery Place Starego Miasta”, wypracowanej w trakcie prototypowania zmian na Starym Mieście.