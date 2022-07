Wyjątkowy rajd rowerowy ze Szczecina na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

Uczestnicy pielgrzymki spotkali rano na Jasnych Błoniach. Po godzinie 7 wzięli udział we mszy św. w katedrze, a po niej wyruszyli w trasę. Dziennie do pokonania mają 90 kilometrów ze średnią prędkością 18-20 km na godzinę, z przerwą co godzinę.

Przybycie na Jasną Górę planowane jest w niedzielę , 17 lipca 2022 o godzinie 14.45. Msza święta przed cudownym obrazem o godz. 18.30.