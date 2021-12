Wycieczki rowerowe do 41 km od Szczecina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 41 km od Szczecina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 78,21 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m

Maximsyndicate poleca trasę mieszkańcom Szczecina

Zaproponowana trasa to taki szczeciński klasyk wycieczkowo-rowerowy. Bardzo dużo osób jedzie pociągiem ze Szczecina, wysiada w Chojnie. Następnie rowerem do Doliny Miłości i później przez Schwedt, szlakiem rowerowym Odra-Nysa wraca do Szczecina.

Ja wysiadam dwie stacje kolejowe przed Chojną - w Krzywinie Gryfińskim. Stąd droga prowadząca do Krajnika Dolnego jest rzadziej uczęszczana, bardziej malownicza, a sam Krzywin położony jest 40 metrów wyżej niż Chojna. Zatem jedziemy z górki.

Ale ile osób zna tak naprawdę dobrze atrakcje i widoki, jakie znajdują się wzdłuż tej trasy? Pokonywałem ją wielokrotnie za każdym razem z kimś innym. Większość osób przejeżdża obok najlepszych punktów widokowych, nawet o nich nie wiedząc.

Zresztą sami obejrzyjcie fotografie.

