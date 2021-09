Wycieczki rowerowe do 131 km od Szczecina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Szczecina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 131 km od Szczecina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Szczecinie ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Szczecinie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dolina Świergotki

Stopień trudności: 2

Dystans: 105,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 702 m

Suma zjazdów: 1 679 m

Trasę dla rowerzystów ze Szczecina poleca Kys30

pierwsza jesienna wycieczka rowerowa do Rezerwatu Dolina Świergotki. Pogoda na trasie mi dopisała i sporo atrakcji po drodze. Trasa godna polecenia. Dolina Świergotki wchodzi w skład Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Całą trasę streszczę w jednym słowie Mega!

