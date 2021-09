Wycieczki rowerowe do 131 km od Szczecina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Trasy rowerowe w pobliżu Szczecina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 131 km od Szczecina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 września w Szczecinie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 19 września w Szczecinie ma być 18°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo

Stopień trudności: 1

Dystans: 50,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 281 m

Suma zjazdów: 1 308 m

Trasę rowerową mieszkańcom Szczecina poleca Kys30

Sobota to już ostatni dzień Starego Roku 2016, spędziliśmy tak jaz zwykle na rowerach. Pogoda dziś była trochę mroźna od -2°C do +2°C, ale podczas jazdy nie odczuwa się aż tak chłodu. Dzisiejszy cel to Sosny i dwa jeziora po drodze Rak i Długie, w obie strony wyszło nieco ponad 50km.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Mosina-Sosny-Mosina-Mostno-Dębno.

