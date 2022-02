Wyburzą czy wyremontują Szczeciński Dom Sportu? Co dalej z budynkiem?

Swój głos w tej dyskusji zabrał także Marek Orłowski, były prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz współtwórca projektu Floating Areny, który zdecydowanie opowiada się za wyremontowaniem obiektu ze względu na jego, oczywistą dla wszystkich architektów, wartość jako ikony architektonicznej szczecińskiego powojennego modernizmu, ale również na istotną wartość sentymentalną.

- Wartości emocjonalnej tych obiektów nie sposób wycenić. To w tej hali zawodnicy Pogoni i Morza święcili największe sukcesy i tysiące kibiców ma wiele wspaniałych wspomnień z ich meczów. To na tym basenie nauczyła się pływać większość szczecinian, a Przemek Stańczyk i Mateusz Sawrymowicz przygotowywali się do zdobycia tytułów mistrzów świata - argumentuje.