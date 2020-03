Wybory prezydenckie. Szpital przy Arkońskiej zostanie obwodem głosowania?

To szpitale, domy pomocy społecznej, areszty. Obwodem nr 193 wyznaczono wojewódzki szpital zespolony przy ulicy Arkońskiej.

We wtorek komisarz wyborczy w Szczecinie ogłosił listę tzw. zamkniętych obwodów głosowania, w których odbyć się mają wybory prezydenckie.

Szpital na listę trafił niejako z automatu, bo od lat był obwodem głosowania. Ale pandemia zmieniła diametralnie sytuację. Na razie nie wiadomo, czy szpital wystąpi o wycofanie go z listy obwodów. Czeka na informacje od organizatorów wyborów.

To tu, 10 maja, obwodowa komisja wyborcza ma przeprowadzić głosowanie wśród pacjentów. Na razie nikt nie ma pojęcia jak to można zrobić, skoro w jednym z budynków na oddziale zakaźnym, trwa walka o życie i zdrowie pacjentów z koronawirusem.

W obwodach zamkniętych oprócz standardowej urny przewidziana jest przenośna urna pomocnicza. Z nią członkowie komisji chodzą do pacjentów, którzy nie mogą przyjść do siedziby komisji. Czy to wystarczy?

- Realizujemy kalendarz wyboczy zgodnie z prawem. Zgoda na wyznaczenie obwodu w szpitalu przy ulicy Arkońskiej zapadła jeszcze przed sprawą wirusa. Czekamy co będzie dalej - wyjaśnia Krzysztof Kołodziejski, główny specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.