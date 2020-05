Wszystkie żłobki w Szczecinie będą otwarte. Wiemy od kiedy!

Rodzice, którzy chcą oddać dziecko do żłobka, mają czas na złożenie wniosku tylko do czwartku, 21 maja, do godz. 15. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Zespołu Żłobków Miejskich .

Zasady działania żłobków

W każdej z nich może przebywać maksymalnie 12 dzieci.

- Niestety powoduje to, że może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Wszystko zależy od liczby zainteresowanych - informuje Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecin. - Dlatego nadal apelujemy do rodziców, by zgłaszały się jedynie te osoby, które nie mają żadnej innej możliwości zapewnienia opieki dziecku.

W gotowości do pracy są także wszystkie przedszkola publiczne.

Jeżeli jakieś nie działają, to dlatego, że nie zgłosili się rodzice chętni do powierzenia dziecka pod opiekę przedszkolną. Jeśli tylko pojawią się chętni, przedszkole jest gotowe do otwarcia.