WspieramyLokalnyBiznes - edukacja - te firmy działają online i zdalnie w zachodniopomorskim

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki oferuje kursy i szkolenia informatyczne realizowane indywidualnie lub grupowo z zakresu wielu popularnych programów oraz języków programowania. Realizujemy również kursy typu „custom trainings” dostosowane do zapotrzebowania klienta dobierając optymalnie ilość godzin oraz zakres materiału. Centrum dodatkowo zajmuje się korepetycjami dla uczniów, doradztwem informatycznym, projektowaniem serwisów internetowych oraz naprawą i instalacją sprzętu IT.

Nauka jazdy, doskonalenie umiejętności bezpiecznej jazdy

Germania Studio Języków Obcych

Języki obce? O tak, to jest prawdziwa pasja. Nie potrafimy żyć bez pracy z uczniami, a zmienność ich wymagań i zainteresowań dostarcza nam ogrom emocji w postaci ciągłej chęci doskonalenia siebie w walce o dobro klienta. Zależy nam na stworzeniu miejsca nieszablonowego. Lubimy iść pod prąd i inicjować nieoczywiste działania. W naszej zawodowej postawie nie ma miejsca na samą teorię, jest praktyka i wiedza poparta doświadczeniem. Studio Języków Obcych jest przeciwieństwem stereotypowego wizerunku szkoły. To nie jest tylko miejsce.. to przede wszystkim historie naszych klientów, starszych i najmłodszych uczniów, ludzi których wciąż poznajemy i którzy nas inspirują. Studio powstało z myślą o najbardziej wymagających uczniach, którym zależy przede wszystkim na komunikacji w języku obcym. To spersonalizowane miejsce, gdzie oprócz wysokiego standardu nauczania, niezwykle ważna jest też estetyka pracy. Naukę z użyciem nowoczesnych technologii, aplikacji i gier doceniają zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Zapisz się na kurs i zadbaj o rozwój swoich kompetencji językowych. Zapraszamy również na kursy indywidualne i online, ilość miejsc ograniczona.

Daria Dygacz My Passion

Twoja szkoła muzyki i nauki gry na instrumentach muzycznych, nauka online.