Wrak pociągu z wypadku w Kołbaskowie zostanie wkrótce przetransportowany. Wiemy kiedy i jak "pojedzie" do Niemiec [ZDJĘCIA]

- Niemiecki przewoźnik, zlecił transport wraku do Niemiec polskiej firmie. Wystąpiła ona o zgodę na przejazd transportu ponadgabarytowego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, wrak zostanie zabrany. Powinno mieć to miejsce do końca miesiąca - informuje Damian Kurpiel, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Zakładu POLREGIO sp. z o. o. w Szczecinie.