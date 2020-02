Wisła Płock – Pogoń Szczecin 2:3. Wszystkie trzy gole Portowców padły w 5 minut [ZDJĘCIA]

Zvonimir Kozulj w końcówce jesieni miał kłopoty z pachwiną, więc zimą przeszedł zabieg i dopiero od paru dni trenuje. Też jeszcze na niego poczekamy. Pecha miał za to Adam Frączczak. W ostatnim sparingu zagrał nawet w pierwszym składzie, ale zszedł z boiska z urazem. W przypadku byłego kapitana mówi się o drobnych dolegliwościach i szybkim powrocie na boisko. A gdy jeszcze dodamy, że Runjaic uznał, że zimowy nabytek Paweł Cibicki nie jest jeszcze fizycznie przygotowany na walkę przez 90 minut, to mamy zespół poważnie osłabiony, szczególnie w formacjach ofensywnych.

Kto dobrze śledził media społecznościowe, to już w czwartek mógł poznać przypuszczalny skład Portowców na mecz w Płocku. I tu małe zaskoczenie – trener Kosta Runjaic nic nie pozmieniał w obawie, że i przedstawiciele Wisły też mogli śledzić takie doniesienia. Ale też trzeba podkreślić, że ze względu na kontuzje szkoleniowiec pole manewru miał ograniczone. Przypomnijmy, że Kamil Drygas kontuzji kolana doznał w sierpniu, ale może wrócić jeszcze tej wiosny. Mariusz Malec rehabilitację już zakończył, grał w sparingach, ale jeszcze potrzebuje kilku tygodni, by osiągnąć dobrą formę fizyczną.

W Płocku mecz nie wzbudził większego zainteresowania. Gdy spiker zaczął wyczytywać skład gospodarzy, to z prawie pustej trybuny rozległy się nieliczne brawa. W tym momencie sektor gości zapełniał się fanami Pogoni. A na mecz wybrało się ok. 600 kibiców, co jest bardzo dobrym wynikiem i jeszcze jednym dowodem, jak wielka jest wiara w środowisku fanów w sukces Portowców w tym sezonie.