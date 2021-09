Wieża widokowa nad jeziorem Świdwie. Dlaczego jest nieczynna od 3 lat?

W tym miejscu, tzn. na stronie głównej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. I jeszcze jedno uzupełnienie - żadna informacja na ten temat do dziś się nie ukazała. A to oznacza, że nieczynna już trzeci rok wieża, nadal będzie zamknięta.

- Wychodzi na to, że trzy lata zastanawiają się, jak zrobić coś, co robi się w miesiąc! - denerwuje się pan Tomasz. - Nie do wiary. Co za indolencja!