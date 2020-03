Wieści z budowy stadionu w Szczecinie. Osłaniają już konstrukcję dachu. Mamy nowe zdjęcia!

Rusza przebudowa ulic w Śródmieściu. UWAGA na utrudnienia!

We wtorek, 3 marca startuje przebudowa ulic: Ściegiennego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ul. Ściegiennego w Szczecinie. To oznacza wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i pierwsze utrudnienia dla kierowców.