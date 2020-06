Wiemy, kiedy zobaczymy pierwsze filmy w kinie Pionier w Szczecinie

Od 6 czerwca kina mogą uruchomić swoją działalność, ale zdecydowana większość tego nie zrobi, ponieważ przygotowanie się do nowych warunków sanitarnych wymaga czasu. W tej chwili wiadomo, że kina mogą wypełnić pojemność widowni do 50 proc., tak żeby kontakt był rozluźniony, żeby zachować wymogi sanitarne, a widzowie muszą nosić maseczki podczas seansów.

- Odmrożenie kina i przygotowanie go do działalności w specyficznych warunkach to duże przedsięwzięcie - mówi Jerzy Miśkiewicz z Kina Pionier. - Nie znamy jeszcze szczegółowych wytycznych dotyczących warunków sanitarnych, dlatego konsultuję się kolegami. Ważne jest też przygotowanie odpowiedniego repertuaru. Wiadomo, że widzowie od razu nie ruszą masowo do kin, bo niektórzy będą się bali, ale z czasem zaczną przychodzić. Na początku chciałem otworzyć kino 12 czerwca, ale ostatecznie zdecydowałem, że to będzie 19 czerwca.