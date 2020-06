Wiemy, jak będą wyglądały dyżury wakacyjne w przedszkolach i żłobkach w Szczecinie

Do placówek będą przyjmowane tylko te dzieci, które uczęszczają do nich na co dzień. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez uniknięcie migracji pomiędzy różnymi przedszkolami. W każdej uruchomionej grupie przedszkolnej będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Z opieki wakacyjnej będą mogli skorzystać jedynie ci najmłodsi, których rodzice są aktywni zawodowo i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki.

Tegoroczna przerwa wakacyjna w szczecińskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych potrwa od 29 czerwca do 28 sierpnia br. Podobnie jak w ubiegłych latach, wakacyjna opieka będzie dotyczyć tylko i wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek. Nieczynne będą jedynie pojedyncze placówki z uwagi na trwające w nich prace remontowe. O szczegóły należy dopytywać dyrektorów poszczególnych jednostek.