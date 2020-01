Wielkie przejście dla pieszych pojawiło się przed magistratem [ZDJĘCIA]

Celem akcji było zwrócenie uwagi na trudne warunki poruszania się pieszo po Szczecinie.

Inicjatorzy akcji zwrócili się do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka o przywrócenie pieszym przestrzeni placu Armii Krajowej - zgodnie z jego historycznym charakterem.

To oznacza likwidację miejsc parkingowych na środku placu Armii Krajowej. Są to m.in. miejsca dla radnych (6 kopert), cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych (te uczestnicy akcji proponują przenieść bliżej wejścia do UM) i jedno miejsce dla kobiety ciężarnej.

- Miasto planuje remont al. Papieża Jana Pawła II. Fragment graniczący z ul. Felczaka, zostanie przebudowany na wzór jej wcześniejszych odcinków. Zostanie tam wprowadzony ruch pieszy środkiem traktu (w miejsce obecnego kwietnika). Wnioskujemy o poprowadzenie ruchu pieszego na wprost w kierunku Urzędu Miasta. Priorytet dla ruchu pieszego w tym miejscu powinien oznaczać umożliwienie pieszym poruszanie się intuicyjne i zgodne z wcześniejszą trasą - mówią organizatorzy akcji.