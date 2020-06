Wielki rój pszczół nad Szczecinem! Zobacz wideo

W piątek mieszkańcy Szczecina mogli zobaczyć niecodzienne zjawisko w powietrzu. To setki tysięcy pszczół, które leciały nad miastem. Widział je pan Paweł, którego ogród zwabił część z owadów.

- To był niesamowity widok. Ale zaczęło się od dźwięku. Usłyszałem odgłos, który w pierwszej chwili wziąłem za odgłos drona... Byłem wtedy na dworze, bo akurat wynosiłem śmieci. Podniosłem głowę i zobaczyłem chmurę owadów. Wyglądało to jak scena z filmu. Nie wiedziałem od razu, co to za owady. Ale chwilę potem już wiedziałem - opowiada mieszkaniec osiedla Arkońskie-Niemierzyn.