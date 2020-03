Wielkanoc w dobie koronawirusa. Jak będą wyglądały nasze święta?

- Do rodziców mam 500 metrów, ale ich nie zobaczę. Nie będę ryzykować. Są w grupie ryzyka. Zostają życzenie przez telefon. A przecież nie widziałem ich już od prawie trzech tygodni. Nie odwiedzimy też rodziców mojej partnerki. Mieszkają 70 km od Szczecina. Jej mama od tygodni siedzi sama w pustym domu. Przed świętami wróci jej mąż z Anglii. Więc będzie kwarantanna. Od lat każde święta spędzaliśmy głównie z nimi. Dziadkowie nie zobaczą też swoich dwóch wnuków, za którymi tęsknią. Młodszy ma ponad dwa lata, a starszy prawie trzynaście. My za to będziemy patrzeć z mieszkania na jedenastym piętrze na wyludniony Szczecin. To przygnębiające - mówi 42-letni Maciej Mikuła, szczecinianin.

Gdyby przyjechał na święta, czeka go dwutygodniowa kwarantanna. Gdyby w tym czasie pojawił się problem w pracy, nie mógłby rozwiązać go zdalnie. I mógłby stracić pracę.

- Ale to nie jedyny nasz problem. Moja mama mieszka w Poznaniu. To starsza osoba, która ma kłopot nawet, by odebrać telefon, a co dopiero zadzwonić. Kupiliśmy jej taki aparat z dużą klawiaturą, ale to nie za wiele pomogło. Średnio po dziesiątym razie odbiera, ale już wtedy jest zdenerwowana. Nie używa też nowinek technicznych. Nie wiem, jak złożymy jej życzenia. O widzeniu się choćby przez Skype'a czy Messengera możemy zapomnieć. Boję się o nią. Ze względu na wprowadzone ograniczenia, nie będzie mogła nawet iść do kościoła. Poproszę sąsiadów, aby przynajmniej z klatki schodowej porozmawiali z nią chwilkę. Dzieci już mnie pytają, czy babcia będzie z nimi na święta - mówi.