Wielka Gala Ślubna w Szczecinie już za nami [ZDJĘCIA, WIDEO]

Była to okazja dla przyszłych małżonków, żeby znaleźć wszystko, co potrzebne do zorganizowania ślubu i wesela. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 wystawców z całej Polski.

Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertami m.in.: salonów sukien ślubnych i garniturów, zespołów muzycznych, szkół tańca, ekip filmowych, fotografów, jubilerów, barmanów, florystów, dekoratorów, restauracji i hoteli organizujących weselne przyjęcia.

Można było obejrzeć najnowsze pomysły na weselne torty, ślubne zaproszenia, wiązanki dla panny młodej.

W specjalnie przygotowanych showroomach zainteresowani mogli zobaczyć, jak może wyglądać wesele w stylach rustykalnym, boho i glamour.