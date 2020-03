Wiecha w kształcie ryby na budowie hotelu Arkona

Szczeciński hotel to realizacja strategii Grupy Orbis, która zakłada rozwój sieci AccorHotels zarówno w Polsce, jak i w Europie Wschodniej. W Szczecinie będzie to hotel ibis Styles Szczecin Stare Miasto.

System BREEAM wykorzystuje uznane miary właściwości, które porównywane są do wartości wzorcowych . A to po to, aby ocenić procesy m.in. w budownictwie. Z punktu widzenia użytkownika najcenniejszymi kategoriami są te, które obejmują komfort, w tym dostęp do światła dziennego i widoku z okna, możliwość sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem oraz transport czyli dostęp do komunikacji publicznej, parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.

Ile pokojów i co jeszcze

Oprócz 161 pokoi w hotelu znajdzie się restauracja Winestone, WineBar, sale konferencyjne, strefa fitness oraz parking podziemny.

- Ten projekt inwestycyjny, ze względu na swoją lokalizację, był dość skomplikowany i wymagał wielu administracyjnych uzgodnień, a przedłużające się terminy wynikały z naszej dbałości o szczegóły oraz z poszanowania architektury najstarszej części Szczecina - tłumaczy Dariusz Gul, dyrektor ds. inwestycji w Grupie Orbis. - Tym bardziej więc doceniamy cierpliwość wykazaną przez mieszkańców Szczecina.