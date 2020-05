Więcej drzew w Szczecinie? Miasto planuje nasadzenia!

- Czy ktoś wie, co się stało na polanie w Parku Leśnym Dąbie nad Płonią? Wszystko zostało rozwalone w drobny mak. Czy to efekt działań wandali? - dopytuje nasz Czytelnik.

Okazuje się, że zmieniło się przeznaczenia tego miejsca. Jak infromuje samorządowa Rada Osiedla Dąbie:

"Teren należy do Lasów Miejskich i jest zapotrzebowanie na zwiększanie powierzchni leśnej w mieście, stąd też to miejsce w ten trend się wpisuje. Co więcej, inspekcja wykazała znaczną degradację całej instalacji, co również wpłynęło na podjęcie takiej decyzji. Z uwagi na postępującą z roku na rok suszę i wzrastające zagrożenia pożarowe Lasy Miejskie informują, iż to miejsce zostaje całkowicie wyłączone z celów rekreacyjnych".

Lasy Miejskie potwierdzają to stanowisko.