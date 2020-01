Więcej blokad, mandatów i pouczeń, czyli szczecińska straż miejska w 2019 roku

- Przede wszystkim realizowaliśmy cele, które miały poprawić jakość życia mieszkańców naszego miasta. Zwiększyliśmy liczbę kontroli dotyczących czystości miejskiej przestrzeni. Przeprowadziliśmy również więcej, w porównaniu do lat poprzednich, kontroli pieców i sprawdzaliśmy czym mieszkańcy ogrzewają swoje nieruchomości. Podjęliśmy też więcej działań dotyczących udrażniania ciągów komunikacyjnych - mówił Krzysztof Mechliński, komendant Straży Miejskiej w Szczecinie.

Oprócz zgłoszeń od mieszkańców SM realizowała własne zadania, co w sumie przełożyło się na 87333 interwencji, czyli prawie 240 dziennie.

W sezonie wiosenno-letnim strażnicy miejscy często podejmują interwencje dotyczące osób będących pod wpływem alkoholu.

- W całym roku byliśmy wzywani do takich przypadków ponad pięć tysięcy razy. Do Centrum Profilaktyki Uzależnień odprowadziliśmy 360 osób, a 30 zostało przez nas doprowadzonych do miejsca zamieszkania - podsumowuje Marek Sateja, zastępca komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych.