Widowiskowe otwarcie Amfiteatru w Szczecinie i tłumy głodnych wrażeń mieszkańców [ZDJĘCIA]

Szczecińscy artyści m.in. Marta Uszko, Olek Różanek, Konrad Słoka, Damian Ukeje na koniec pierwszego dnia dali koncert "Lorem Ipsum Show", choć samo określenie koncert to za mało, bo to było żywiołowe widowisko wizualno-muzyczne. Warto było dać sie ponieść i trochę poruszać, by spalić kalorie po 160-kilogramowym torcie, którym częstowano mieszkańców.

Ale niemniejsze wrażenie na inaugurującym wieczorze zrobiły też zjawiskowe iluminacje i świetlne elementy rozstawione w samym parku, który wyglądał po zmroku jak kolorowa magiczna - muzyczna kraina.

Zobaczcie fotogalerię z pierwszego wieczora i hucznego otwarcia Teatru Letniego w Szczecinie: