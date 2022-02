Węzeł Łękno. Uwagi do organizacji ruchu nie mają końca! Tym razem chodzi o lewoskręt

Chodzi o końcowy odcinek Węzła Łękno (formalnie to ulica ks. abpa Kazimierza Majdańskiego) na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego. Lewy pas służy kierowcom skręcającym w lewo (w kierunku centrum), a prawy do jazdy na wprost (w kierunku ulicy Traugutta) oraz w prawo (w kierunku jez. Głębokie). I to właśnie ten prawy pas jest mocno obciążony, szczególnie w godzinach szczytu. Dochodzi do sytuacji, że do skrętu w lewo ustawia się kilka aut, a w prawo lub na wprost nawet dwadzieścia.

Dlatego kierowcy proponują, aby to z lewego pasa można było jechać także na wprost, a nie tylko w lewo.