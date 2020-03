Węzeł Łękno. Kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zamykają ul. Zaleskiego

- W związku z pracami przy przebudowie sieci sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych, wyłączona z ruchu zostanie ul. Zaleskiego (na odcinku pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Lindego). Jak deklaruje wykonawca, utrudnienia na tym odcinku potrwają ok. 3 miesięcy – wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Spore utrudnienia czekają również na pieszych. Z uwagi na konieczność wykonania prac rozbiórkowych starego wiaduktu oraz budowę nowej konstrukcji, ruch pieszych na al. Wojska Polskiego (na odcinku pomiędzy Zaleskiego a Traugutta) będzie niemożliwy. Sugerowane obejście zostało wytyczone ciągiem ulic: Traugutta, Waryńskiego, Lindego, Zaleskiego. Jak deklaruje wykonawca, utrudnienia w ruchu pieszych na al. Wojska Polskiego powinny potrwać do końca sierpnia tego roku. Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane po godzinie 10, po porannym szczycie komunikacyjnym. Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie uwagi.

Całkowity koszt prac to ponad 128,9 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Rover Infraestructuras, Roverpol. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Powstanie dwujezdniowa droga i dwupoziomowe skrzyżowanie na ul. Traugutta i alei Wojska Polskiego z parkingami typu „Bike & Ride” i „Park & Ride”, przystankami autobusowymi (linie 53, 60, 67) i tramwajowymi (linie 1,9) oraz ciągami pieszo-rowerowymi.