Węzeł Głębokie. Sprawdzamy, jak idą prace. Bez przeszkód!

Na terenie przyszłej pętli trwają roboty przy budowie sieci podziemnych. Wykonane zostały pierwsze warstwy mrozoochronne w śladzie nowego torowiska. W najbliższych tygodniach wykonawca przygotowywać się będzie do układania podkładów pod montaż nowego torowiska.

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autbusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego.

W ramach przebudowy skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i ul. Miodową powstanie czterowlotowe rondo turbinowe. Inwestycja obejmie również budowę parkingu z zachowaniem walorów parkingu leśnego i okolicznego drzewostanu.

Przebudowane zostaną również okoliczne ulic. W ramach przebudowy al. Wojska Polskiego zaprojektowano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Po stronie zachodniej znajdzie się wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m. Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową – ok. 300 m. Wykonane zostanie także włączenie do nowego układu drogowego ul. Kąpieliskowej.