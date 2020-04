Węże 2020. Najgorszy film nakręcono w Szczecinie. "Futro z Misia" z niechlubną statuetką

Przypomnimy, że "Futra z misia" kręcono w Szczecinie kręcono w lipcu w porcie, na bulwarach oraz w centrum handlowym.

Na premierę, która odbyła się w Multikinie w CHR Galaxy przyjechali m.in. aktorzy: Michał Milowicz, Przemysław Sadowski, Piotr Nowak, Jacek Kopczyński i Grażyna Zielińska.

Jak mówił nam wtedy Michał Milowicz - to było takie spełnienie moich marzeń, że oprócz tego, że w tym filmie zagrałem, to jeszcze byłem współreżyserem i współproducentem. A co z tego wyszło, to już oceniają widzowie.