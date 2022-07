Wesołe miasteczko na Łasztowni. Diabelski młyn, Flyer, ale nie ma Młota. Zobacz promocje i inne atrakcje

Koły młyńskie znowu ucieszy mieszkańców oraz odwiedzających Szczecin turystów, którzy będą mogli z wysokości 60 metrów podziwiać panoramę miasta.

W tym roku bilety do całego wesołego miasteczka kupić można będzie także online. Do tego, pojawiła się specjalna oferta na koło widokowe Wheel of Szczeci, która nie będzie dostępna w kasach, czyli 1 bilet dla 6 osób w jednej gondoli.