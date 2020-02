Weekend z deszczem? Sprawdźcie pogodę w Szczecinie i nad morzem

Z kolei sobota zapowiada się pogodna, bez opadów deszczu z temperaturą w Szczecinie 6 stopni i z dość mocnym wiatrem, który będzie wiał z prędkością do 50 km/h.

Natomiast w niedzielę do południa ma być sucho, ale po południu może pojawić się niewielki deszcz. Temperatura w niedzielę w Szczecinie ma wynosić 8 stopni, a nad morzem 6 stopni C. Noce nadal zimne -2 stopnie C.

W poniedziałek nadal będzie padał deszcz, ale wciąż będzie dość ciepło, bo termometry mają pokazywać 8 stopni Celsjusza.