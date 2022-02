Weekend w Szczecinie. Zobacz, co robić w mieście! Koncerty, stand up'y i wiele innych!

Dużo koncertów m.in. Organek, Nocna Zmiana Bluesa, Pidżama Porno, a także specjalny koncert poświęcony Czesławowi Niemenowi i recitale - Andrzeja Grabowskiego i Roberta Janowskiego.

W teatrach lekko i przyjemnie (farsa, recital w Polskim) lub "na czasie" ("Edukacja seksualna" w Teatrze Współczesnym w Szczecinie). A w Operze uczta dla oczu i uszu, czyli "Dziadek do Orzechów". Pleciuga w ten weekend oblegana - na wszystkie przedstawienia wyprzedane bilety, ale warto dowiadywać się na chwilę przed spektaklami - może ktoś będzie miał szczęście! Za to w 13 Muzach, na niedzielę można jeszcze dostać bilety na dwa przedstawienia dla dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

Oczywiście to wciąż nie wszystko, co dzieje się w Szczecinie w kolejny weekend karnawału. Wydarzenia rozrywkowe, kulturalne i sportowe sprawdzicie w galerii: