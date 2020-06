Wandale dają się we znaki. Niszczą biletomaty, kasowniki i tablice

Na terenie Szczecina jest 1070 przystanków, na których ustawionych jest łącznie ponad 500 wiat. 330 z nich należy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Na przystankach ustawione są również biletomaty i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.

Prawie każdego dnia służby podejmują interwencje związane z dewastacją tych elementów. Ostatnio ktoś zniszczył tablicę na ulicy Zawadzkiego.

- Koszt jej naprawy to ponad 2500 zł. W ciągu minionych tygodni zniszczony został także biletomat i kasownik w autobusach – ich naprawa to także kilka tysięcy złotych - informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZDiTM-u. - Rocznie wydajemy średnio 140 tysięcy złotych na wymianę szyb wybitych w wiatach przystankowych. Za tę kwotę można kupić ponad 30 nowych wiat. Tylko do końca maja było to 107 za łączną kwotę ponad 70 tysięcy złotych.