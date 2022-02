Waloryzacja emerytur i trzynaste emerytury. Nie trzeba składać wniosku w ZUS

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 28 lutego 2022 r. przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 107 procent. Jego wysokość zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Na przykład: jeśli w lutym 2022 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 140 zł brutto (bo: 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto).

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. ZUS zacznie je wysyłać nie wcześniej niż w kwietniu. Razem z decyzjami o waloryzacji świadczeniobiorcy dostaną również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

W ZUS waloryzowane są świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja dotyczy świadczeń przyznanych do końca lutego 2022 roku.