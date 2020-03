Walka z koronawirusem w regionie. Jakie podjęto działania?

Diagnostyka na miejscu

- Szpital przy ul. Arkońskiej zakupił sprzęt niezbędny do diagnostyki i od wczoraj (12.03.2020 r.) badania pacjentów, u których zachodzi podejrzenie zakażenia, będą prowadzone na miejscu. Ważna informacja: testy prowadzone są wyłącznie u pacjentów, co do których decyzję podjął Sanepid, nie ma więc sensu, by mieszkańcy samodzielnie zgłaszali się na badania do szpitala.

- Obecnie można wykonać blisko 40 testów na dobę. To w pewnym stopniu usprawni proces i skróci czas oczekiwania na wyniki, co w warunkach epidemii ma kluczowe znaczenie. Jednak w opinii marszałka Olgierda Geblewicza liczba badań możliwych do wykonania jest wciąż niewystarczająca w obliczu spodziewanej fali zachorowań. Rozważony zostanie zakup drugiego aparatu i wystąpienie o środki do wojewody, ponieważ dla potrzeb regionu o populacji liczącej 1,7 mln mieszkańców jeden aparat może nie wystarczyć.