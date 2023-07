Wakacje w Świnoujściu: jest jeszcze drożej niż rok temu, czyli drożyzny nad morzem ciąg dalszy. Ile za wczasy zapłaci 4-osobowa rodzina?

Świnoujście to miasto uzdrowiskowe położone w woj. zachodniopomorskim. Rozmieszczone na trzech wyspach, dysponujące dostępem do Bałtyku i piaszczystych plaż, od lat stanowi idealne miejsce na letni wypoczynek rodaków. Sprawdziliśmy, jak przygotować się na wakacje w Świnoujściu – czy opłaca się tam wypoczywać? Ile za wczasy zapłaci 4-osobowa rodzina?

Wakacyjny wyjazd do Świnoujścia. Na co się przygotować?

CC BY-SA 3.0



Niektóre plaże w Świnoujściu mogą poszczycić się certyfikatem Błękitnej Flagi. Wikipedia.org / Paula21 / CC BY-SA 3.0 Świnoujście to jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Polsce zlokalizowanych w woj. zachodniopomorskim. Może poszczycić się nie tylko piaszczystą plażą i dostępem do morza, ale także wieloma atrakcjami i zabytkami. To także znana i ceniona miejscowość uzdrowiskowa – bogata w borowiny i solankę umożliwia leczenie wielu schorzeń. Okoliczności te sprawiają, że w sezonie jest tam wielu turystów, którzy generują ogrom hałasu. Jeżeli nie jesteście pewni, czy urlop w Świnoujściu jest dla was, polecamy wybrać się tam na wycieczkę i na własnej skórze sprawdzić, czy klimat tego nadmorskiego kurortu wam odpowiada.

Do Świnoujścia pociągiem czy samochodem? Porównanie cen

Podróż samochodem do Świnoujścia może być długa i wyczerpująca. Do miasta można dotrzeć także pociągiem - które rozwiązanie jest lepsze i bardziej opłacalne?

Samochód

Przy obowiązujących cenach paliwa, podróż samochodem może wydawać się opcją tylko dla zamożnych. Średnia cena, którą musimy zapłacić za litr benzyny to (na lipiec/sierpień 2023 roku) ok. 6,84 zł. Przyjmując, że średnie spalanie samochodu osobowego wynosi 6 litrów/100 km, a auto zatankujemy benzyną Pb95, obliczyliśmy cenę dojazdu do Świnoujścia samochodem. Nie wzięliśmy pod uwagę często spotykanych na popularnych trasach korków, w których samochody spalają raczej więcej niż mniej, płatnych odcinków drogi oraz ciężaru pasażerów, który również może mieć wpływ na zwiększenie kosztów.

Warszawa - Świnoujście (dystans: ok. 659 km, koszt paliwa w obie strony: 640,91 zł)

Gdańsk - Świnoujście (dystans: ok. 353 km, koszt paliwa w obie strony: 289,74 zł)

Białystok - Świnoujście (dystans: ok. 849 km, koszt paliwa w obie strony: 696,86 zł)

Szczecin - Świnoujście (dystans: ok. 107 km, koszt paliwa w obie strony: 87,83 zł)

Łódź - Świnoujście (dystans: ok. 548 km, koszt paliwa w obie strony: 449,80 zł)

Wrocław - Świnoujście (dystans: ok. 481 km, koszt paliwa w obie strony: 394,80 zł)

Poznań - Świnoujście (dystans: ok. 362 km, koszt paliwa w obie strony: 297,13 zł)

Kraków - Świnoujście (dystans: ok. 740 km, koszt paliwa w obie strony: 607,39 zł)

Zakopane - Świnoujście (dystans: ok. 839 km, koszt paliwa w obie strony: 688,65 zł)

Podróż samochodem ma jednak dużo plusów, za które kierowcy są w stanie zapłacić praktycznie każdą cenę. Można do nich zaliczyć z pewnością wygodę (możliwość zabrania wielu rzeczy, które ma się zawsze pod ręką oraz jazda w towarzystwie znanych nam osób) oraz swobodę (elastyczne godziny wyjazdu, możliwość zorganizowania postoju w każdej chwili). O ile wyjazd z grupą osób, dla których rozdzielenie rachunku za paliwo jest możliwe, może nie być tak dotkliwy finansowo, o tyle rodzice wyjeżdżający ze swoimi dziećmi muszą pokryć często niemałe koszty z własnej kieszeni.

Pociąg

Sprawną podróż do Świnoujścia zapewniają pociągi przewoźników POLREGIO oraz Intercity. IC Podlasiak, IC Mewa, TLK Uznam / IC Gałczyński - z Warszawy

Cena za bilet normalny w 2. klasie (IC Podlasiak / IC Mewa / TLK Uznam / IC Gałczyński): od ok. 88 zł / od ok. 88 zł / od ok. 87 zł / od ok. 88 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (IC Podlasiak / IC Mewa / TLK Uznam / IC Gałczyński): od ok. 55 zł / od ok. 55 zł / od ok. 55 zł / od ok. 55 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (IC Chełmoński / TLK Wolin / IC Przemyślanin): od ok. 95 zł / od ok. 95 zł / od ok. 95 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (IC Chełmoński / TLK Wolin / IC Przemyślanin): od ok. 59 zł / od ok. 59 zł / od ok. 59 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Uznam / POLREGIO / IC Przemyślanin): od ok. 50 zł / od ok. 46 zł / od ok. 50 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Uznam / POLREGIO / IC Przemyślanin): od ok. 30 zł / od ok. 30 zł / od ok. 30 zł

Cena za bilet normalny w 2. klasie (TLK Wolin / IC Przemyślanin / IC Chełmoński / TLK Wyczółkowski / KD Premium Nadmorski): od ok. 80 zł / od ok. 80 zł / od ok. 80 zł / od ok. 80 zł / od ok. 80 zł

Cena za bilet ulgowy w 2. klasie (TLK Wolin / IC Przemyślanin / IC Chełmoński / TLK Wyczółkowski / KD Premium Nadmorski): od ok. 50 zł / od ok. 50 zł / od ok. 50 zł / od ok. 50 zł / od ok. 50 zł

Przemieszczanie się pociągiem to dobre rozwiązanie dla osób, którym nie przeszkadza tłok i podróżowanie z nieznanymi ludźmi. Wybierając ten środek transportu możecie odpoczywać (zamiast skupiać się na jeździe), omijać zakorkowane trasy i poznać ciekawych ludzi. Wybór najlepszego środka transportu zależy od potrzeb podróżujących. Na wycieczkę z małym dziećmi polecamy wybranie auta - maluchy będą czuły się spokojniej i bezpieczniej, możliwe będzie także zorganizowanie postoju w dowolnym momencie. Pociąg to świetne rozwiązanie dla osób kontaktowych, które uwielbiają przebywać w towarzystwie innych ludzi i łatwo nawiązują nowe znajomości. Oczywiście, i w tych przypadkach istnieją wyjątki od reguły - najlepiej skorzystać z obu tych rozwiązań i sprawdzić, które jest najodpowiedniejsze. Za przejazd pociągiem TLK Wolin w obie strony (z Krakowa) 4-osobowa rodzina musiałaby zapłacić ok. 616 zł. Koszt podróży samochodem z tej samej lokalizacji to ok. 607,39 zł co daje nieznaczną różnicę.

Noclegi w Świnoujściu - ceny

Świnoujście jest miejscowością turystyczną, która może pochwalić się bardzo dużą ilością obiektów noclegowych, które w sezonie i tak pękają w szwach. Należą do nich miejsca o ogromnym przekroju cenowym. Ile za dobę musiałaby zapłacić rodzina z dwójką dzieci w wieku 12 lat?

Pokój w pensjonacie - od 350 zł

Domek - średnio ok. 420 zł

Hotel 3-gwiazdkowy - od ok. 719 zł

Hotel 4-gwiazdkowy (lub wyżej) - od ok. 1132 zł

Podziemne miasto na wyspie Wolin: bilety, cennik, godziny otwarcia

Podziemne miasto to kompleks schronów zlokalizowanych pod ziemią, na wyspie Wolin. Świnoujście, do 1945 roku zlokalizowane na terenie Niemiec, było idealnym miejscem na budowę tego typu obiektów. Do 1938 roku (na zlecenie marynarki wojennej III Rzeszy) wzniesiono schrony bojowe i pomocnicze, które dziś są jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji Świnoujścia. Schrony, wraz z pobliskimi zabytkowymi obiektami należą do Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Cennik Bilet normalny / łączony (ze zwiedzaniem Fortu Gerharda) - 35 zł / 60 zł

Bilet ulgowy / łączony (ze zwiedzaniem Fortu Gerharda) - 25 zł / 45 zł

Godziny otwarcia

Zwiedzanie kompleksu w sezonie wakacyjnym 2023 (codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia) jest możliwe w godzinach: 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00 oraz 16:30. Lokalizacja

Podziemne miasto mieści się przy ul. Wolińskiej 10 w Świnoujściu.

Latarnia Morska Świnoujście: bilety, cennik, godziny otwarcia

CC BY-SA 3.0



Taras latarni morskiej to wspaniały punkt widokowy na nadmorską okolicę. Wikipedia.org / Endymion2000 / CC BY-SA 3.0 Światło tej niezwykłej konstrukcji dociera na wysokość 65 metrów n.p.m. - to najwyższa latarnia morska nie tylko w całej Polsce, ale i jedna z najwyższych na świecie. Zbudowana z cegły wieża powstała pod koniec lat 50. XIX wieku i już wtedy budziła ogromny podziw. Od 2000 roku można ją zwiedzać i podziwiać Bałtyk oraz okoliczne miejscowości. Cennik Bilet normalny - 9 zł

Bilet ulgowy - 5 zł

Godziny otwarcia

Latarnia w sezonie wakacyjnym jest dostępna dla zwiedzających codziennie w godz. 10:00 - 20:00. Lokalizacja

Latarnia zlokalizowana jest przy ul. Ku Morzu 5a w Świnoujściu.

Woliński Park Narodowy: cennik, lokalizacja, atrakcje

Świnoujście od Wolińskiego Parku Narodowego dzieli odległość zaledwie 21 kilometrów. Park słynie z wysokich klifów (najwyższe mają wysokość nawet 93 metrów), wzgórz morenowych i bagnistych wysepek. Wyspa Wolin, na której znajduje się Woliński PN, stanowi trasę przelotową ptaków wzdłuż Bałtyku. W parku występuje ponad 230 gatunków ptaków, w tym bielik zwyczajny czy muchołówka mała. WPN to także kraina zachwycającej flory - zbocza stromych klifów przyozdobione są zaroślami rokitnika zwyczajnego, a w obszarach ochrony ścisłej występuje wolińska buczyna storczykowa, która jest niezwykle rzadko występującym drzewem. Ten nadmorski park narodowy to obowiązkowy punkt zwiedzania dla wszystkich wielbicieli natury.

Na terenie WPN znajduje się wiele ciekawych atrakcji, m.in.: Jezioro Turkusowe,

Muzeum Przyrodnicze WPN,

Zagroda Pokazowa Żubrów,

latarnia morska Kikut

Kawcza Góra,

Wzgórze Gosań czy

Wzgórze Zielonka. Bilety wstępu do parku Bilet normalny – 7 zł

Bilet ulgowy – 3,50 zł Wstęp do Zagrody Pokazowej Żubrów i Muzeum Przyrodniczego WPN jest płatny - ceny biletów (należy zakupić dwa oddzielne bilety) znajdują się poniżej. Cennik Bilet normalny - 8 zł

Bilet ulgowy - 6 zł

Bilet ulgowy (Karta Dużej Rodziny) - 5 zł Godziny otwarcia

Zagroda Pokazowa Żubrów w sezonie (od 1 maja do 30 września) jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-17:30. Muzeum Przyrodnicze WPN w sezonie (od 1 maja do 30 września) jest czynne od wtorku do soboty w godzinach 9:00-17:00 (ostatnie wejście do godz. 16:30).

Lokalizacja

Woliński Park Narodowy zlokalizowany jest na wyspie Wolin.

Świnoujście: inne atrakcje. Stawa Młyny, Fort Anioła, park zdrojowy, promenada... Które miejsca warto odwiedzić?

CC BY-SA 3.0



Fort Anioła został wzniesiony w 1858 roku. Wikipedia.org / Halina Ciszewska-Czyż / CC BY-SA 3.0 Stawę Młyny

Fort Anioła

Park zdrojowy

Promenadę

Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Karsiborską Kępę

Kościół pw. Chrystusa Króla

Kościół pw. NMP Gwiazdy Morza

Plaża w Świnoujściu - kamera, atrakcje. Jakie są plaże w Świnoujściu?

Za co turyści uwielbiają plaże w Świnoujściu? Prawdopodobnie za czystość i szerokość (dochodzącą nawet do 70 metrów). Niektóre kąpieliska w Świnoujściu mogą poszczycić się nawet certyfikatem „Błękitnej Flagi”. Wraz z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego stają się one nie tylko miejscem błogiego relaksu, ale także centrum rozrywek zarówno dla młodszych, jak i starszych plażowiczów. To, co dzieje się na plaży w Świnoujściu (w czasie rzeczywistym) możecie zobaczyć na stronie internetowej.

Wakacje w Świnoujściu z dziećmi - ile zapłacimy za najciekawsze atrakcje?

Świnoujście to jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości w Polsce - nic więc dziwnego, że tamtejsi mieszkańcy są świetnie przygotowani na wakacyjne szaleństwo. Na terenie miasta znajduje się wiele rozrywek, z których mogą korzystać goście w najróżniejszych przedziale wiekowym. Rodzinna podróż wiąże się z urozmaicaniem czasu najmłodszym uczestnikom, czyli dzieciom. Gdzie zabrać je podczas wizyty w Świnoujściu (i okolicach) i ile to kosztuje?

Baltic Park Molo Aquapark (bilet normalny / ulgowy na 3 godziny) - 75 zł / 55 zł

Rejs statkiem (bilet normalny / ulgowy) - 60 zł / 50 zł

Park linowy - ceny biletów wahają się od 20 zł do 60 zł w zależności od wybranej trasy

Wycieczka do Świnoujścia na 5 dni: ile za wakacje zapłaci 4-osobowa rodzina?

Transport (samochodem z Krakowa): ok. 610 zł

Nocleg w pensjonacie (5 nocy, średnia cena to ok. 350 zł za dobę): ok. 1750 zł

Podziemne miasto (bilety łączone dla czterech osób): 210 zł

Latarnia morska (bilety dla czterech osób): 28 zł

Wejście do WPN (wstęp, zagroda żubrów i muzeum – bilety dla czterech osób): 75,50 zł

Wydatki na plaży (dmuchańce, trampoliny): ok. 60 zł

Atrakcje rodzinne (aquapark, rejs, park linowy), bilety dla rodziców i dzieci: ok. 660 zł

Jedzenie (ryba w restauracji raz dziennie + zakupy spożywcze): ok. 1000 zł + 250 zł

Pamiątki: ok. 100 zł

Razem: 4743 zł

Podsumowując, wyjazd 4-osobowej rodziny (rodzice i dwoje dzieci w wieku 12 lat), która na co dzień mieszka w Krakowie, to koszt ok. 4743 zł czyli o kilkaset złotych drożej niż w 2022 roku (w analogicznym okresie). W wielu miejscach koszt zakupu biletów wstępu znacznie wzrósł, co w przeliczeniu na 4 osoby generuje spore wydatki. Oczywiście, w zależności od potrzeb i miejsca zamieszkania, ceny mogą być odpowiednio niższe lub wyższe - przy założeniu, że chcemy nocować w hotelu 3-gwiazdkowym (średnia cena za dobę ok. 1000 zł), koszt wyjazdu wzrasta do blisko 8 tys. złotych… Za bardzo podobną cenę można wykupić wczasy all inclusive (wliczona cena transportu samolotem) w Egipcie czy Hiszpanii, gdzie koszt za wszystkich uczestników to kolejno ok. 6316 zł i 7964 zł.

Źródło: wakacje.pl, meteor-turystyka.pl, booking.com, Polskie Linie Kolejowe, swinoujscie.pl, swinoujscie.info.pl, podziemne-miasto.pl