Wakacje w Rewalu: Nawet gdy pada tam nad morzem jest świetnie! [ZDJĘCIA]

Zestawienie pojedynczych imprez i wydarzeń na najbliższe dni otwiera II Bieg o wschodzie słońca i śniadanie z wójtem , zaplanowane na sobotę 9 lipca o g. 6. Zbiórka przy wejściu na plażę od ulicy Jana z Kolna. Jak przekonują członkowie grupy Pobierowo Biega – to jedyna taka impreza. Udział może wziąć maksymalnie 150 osób w tym 20 dzieci. Każdy może liczyć na pomiar czasu biegu. Cała akcja potrwa do godziny 9.

Kolejne wydarzenie odbędzie się już następnego dnia w Niechorzu i będzie to XIX Święto Śledzia Bałtyckiego. Placu przy Latarni Morskiej w Niechorzu to miejsce całej akcji. Celem inicjatywy jest podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji rybołówstwa morskiego na Bałtyku oraz promocja jego znaczenia dla mieszkańców regionu. Dal gości jest to też okazja do zapoznania się z lokalnymi produktami. Kolejne dni to występy kabaretów, koncerty gwiazd czy Festiwal Indii.