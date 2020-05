W Szczecinie także działa już sieć 5G. Co to jest? Czy coś nam grozi?

- Nowa sieć mobilna jest niezbędna, bo do internetu podpinanych jest coraz więcej urządzeń. Szacuje się, że w 2020 roku będzie z niego korzystać 5,5 mld ludzi i ponad 50 mld urządzeń. Dzisiejsze sieci nie poradzą sobie z taką ilością danych, bo - według szacunków - każdy użytkownik mobilnego internetu będzie zużywać średnio 20 GB danych miesięcznie. Dzisiaj to około 3,5 GB - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

5G to nic innego jak piąta generacja sieci komórkowej. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że dotychczasowe rozwiązania 2G, 3G i 4G/LTE zostaną poszerzone o 5G, czyli sieć przesyłającą informacje na innych częstotliwościach, które dają nowe możliwości. Dzięki temu użytkownicy otrzymają szybszy dostęp do internetu i komunikacji.

Piąta generacja sieci komórkowej jest więc odpowiedzią na ciągły rozwój inteligentnych urządzeń, do których nie zaliczamy jedynie smartfonów i tabletów. Są to także zegarki, telewizory, lodówki, a nawet odkurzacza i wiele, wiele więcej.

Żadne badania nie potwierdzają jednak tych wątpliwości.

- Mówimy o wielokrotnie słabszej fali niż ta, działająca w naszych mikrofalówkach. To, co powoduje drganie wody w jedzeniu w przypadku kuchenki mikrofalowej, nie ma prawa spowodować drgań przez fale nadajników sieci 5G. Porównajmy to do czynnika środowiska: czym innym jest wodospad Niagara, a czym innym letni deszcz. Wpływ każdego czynnika zależy od jego siły. Nieprawdą jest, że to technologia nieprzebadana. Ona bazuje za tych samych zjawisk fizycznych, na których opierają się urządzenia, których używamy od lat. Było mnóstwo badań na całym świecie dotyczących fal magnetycznych. Konkluzje są takie: nie można stwierdzić, że pole elektromagnetyczne na częstotliwościach fal radiowych jest bezpieczne dla naszego zdrowia, ale nie ma również podstaw do tego, żeby stwierdzić, że jest niebezpieczne - mówi Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.