W Szczecinie powstanie największa IKEA w Polsce

Mieszkańcy Szczecina od wielu lat słyszeli pogłoski, że w ich mieście ma powstać IKEA, jednak dopiero we wrześniu 2019 roku potwierdzono tę informację.

Na przestrzeni lat było wiele propozycji miejsc, w których mogłaby powstać IKEA. Początkowo myślano na przykład o terenie dawnej Cukrowni, potem o innych lokalizacjach takich jak Centrum Handlowe Ster. Jednak ostatecznie zdecydowano, że IKEA powstanie w odległości kilku kilometrów od Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo, co obwieszczono w Urzędzie Miasta kilka miesięcy temu. Niemal natychmiast po zatwierdzeniu ostatecznego miejsca budowy, ruszyły prace przygotowawcze.

Podjęcie decyzji o ostatecznym miejscu, w jaki ma znajdować się sklep, nie było łatwe. Robiono rozeznania w terenie, rozważano kwestie związane z dojazdem, dobudową nowej drogi, ochroną środowiska, wpływem na kształtowanie krajobrazu i rozwiązywano dziesiątki innych kwestii. Należy pamiętać, że do tego typu

ogromnych inwestycji należy odpowiednio wybudować cały węzeł komunikacyjny. Przystanki, drogi, parkingi, chodniki — wszystko musi być dostosowane do ogromnego ruchu tak, by nie paraliżować tej części miasta. Wielu mieszkańców obawia się spowolnionej komunikacji i zablokowanych ulic w miejscu, gdzie ma powstać IKEA, jednak władze miasta zapewniają, że ruch na ulicy Mieszka I nie będzie utrudniony. Wielu klientów ze zniecierpliwieniem czeka na ukończenie budowy. Coraz częściej zadawane jest pytanie: kiedy odbędzie się oficjalne otwarcie? Już ogłoszono, że jeśli prace odbędą się zgodnie z założeniami, to otwarcie obiektu przypadnie na pierwszą połowę 2021 roku.

Powstanie obiekt o łącznej powierzchni ponad 47 tys. metrów kwadratowych. Będzie to pełnowymiarowy sklep, w którym znajdą się wszystkie najpopularniejsze działy IKEI.

Zalety powstania sklepu IKEA w Szczecinie

Zapotrzebowanie na sklep z tanimi, modnymi i funkcjonalnymi meblami jest ogromny. Dzięki tej inwestycji cały rynek Szczeciński i większość pomorza zachodniego nasyci się tego typu asortymentem... ale to nie wszystko. Przewiduje się, że również niemieccy klienci będą wybierali dużo częściej Polską IKEĘ ze względu na niższe ceny i lepszą dostępność. Nowa IKEA powstanie zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Niemcami. Ogromna rzesza ludzi z północnowschodnich Niemiec będzie miała dużo bliżej do polskiej IKEI niż do niemieckiej.

Mieszkańcy Szczecina wypowiadają się różnie na temat mającego powstać sklepu IKEA. Jedni uważają, że punkt Odbioru Zamówień IKEA jest wystarczający, nieliczni uważają, że budowa sklepu jest zbędna, za to znamienita większość cieszy się i wręcz nie może doczekać, aż sklep powstanie.

Tak ogromna inwestycja na pewno nie pozostanie bez wpływu na Szczecińską gospodarkę. Powstanie wiele nowych miejsc pracy, poszerzy się asortyment w branży meblarskiej i dekoracji wnętrz, a na lokalnym rynku przybędzie sporo nowoczesnych towarów. Szwedzki koncern zapowiedział, że Ikea, która ma powstać w Szczecinie, będzie ostatnim tego typu pełnowymiarowym sklepem, który ma powstać w Polsce. Czas pokaże, czy faktycznie tak będzie. Na razie wiemy, że szwedzki koncern chętnie współpracuje z naszymi dostawcami już od 50 lat, co wywiera pozytywny wpływ na rozwój polskich przedsiębiorstw.

Póki co szczecinianie mogą zamawiać przez internet produkty z Ikei wprost do domu lub do punktu odbioru. Aktualne internetowe promocje sklepu IKEA można znaleźć w portalu rabatowym Kody.pl pod adresem https://www.kody.pl/ikea