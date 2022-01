W przychodni na ul. bł. W. Kadłubka w Szczecinie brakuje lekarzy. Pacjenci czekali na dworze w minusowych temperaturach

Nasza Czytelniczka opisuje sytuację z piątku, 7 stycznia. Po godz. 18 poszła do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Jak twierdzi, było ciemno, zimno (-3 st.C) i wiał wiatr.

- A przed drzwiami przychodni stoi dziesięcioro chorych - twierdzi. - Pielęgniarka nie pozwalała nam ani na chwilę wejść do środka. Kiedy mimo to weszłam do przedsionka, by się zagrzać, po prostu mnie wyrzucono. Wezwana pani doktor zagroziła, że jeśli nie wyjdę na dwór, to przestanie przyjmować pacjentów. Wyszłam. Przecież ci ludzie stali na mrozie tyle czasu. Nie mogłam ryzykować, by ich poświęcenie poszło na marne.