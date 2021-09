W czwartek silny wiatr, obfite opady deszczu. Jeszcze gorzej nad morzem

Idzie niż. Synoptycy przestrzegają przed silnym wiatrem w Skandynawii i na Bałtyku. Coś nam grozi?

- To ten niż będzie odpowiedzialny za wiatr, który dotrze do nas w czwartek. Jeszcze w środę będzie odczuwalny przede wszystkim nad Skandynawią. W nocy ciśnienie w jego centrum mocno spadnie, a to spowoduje dużą różnicę ciśnienia między tym niżem a wyżami znajdującymi się na zachodzie i południu Europy. Spowoduje to, że prędkość wiatru znacząco wzrośnie. W czwartek wiatr stanie się bardziej odczuwalny także u nas. W ciągu dnia, zwłaszcza po południu, nad morzem będzie sztorm. Nad samym morzem wiatr będzie wiał z prędkością do 95 km na godz. Nad lądem trochę słabiej - do 80 km na godzinę. Ale jednocześnie pojawią się intensywne opady deszczu. W okolicy Szczecina może spaść po południu nawet 10 litrów na metr kwadratowy. To sporo.