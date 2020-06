W bardzo niebezpiecznym miejscu w Podjuchach w końcu zostanie wyznaczone przejście dla pieszych

Niebezpiecznie na ulicy Arkońskiej. Piesi apelują do kierowców

To co cieszy kierowców, budzi obawę wśród pieszych. Chodzi o otwarty dla ruchu odcinek ulicy Arkońskiej, między ulicą Wojciechowskiego a rondem Olszewskiego. Nowa jezdnia zachęca do dodania gazu, chociaż w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę....