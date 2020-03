Uwaga! Zmiany w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych w Szczecinie

W ramach trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, klas eksperymentalnych i dwujęzycznych, 24 marca br. o godz. 16 miał się odbyć sprawdzian do klasy eksperymentalnej przyrodniczej w SP 6, a 11-20 marca miały być testy sprawności fizycznej do klas o profilu sportowym.

- Zaistniała sytuacja wymusiła na nas dokonanie pewnych zmian w harmonogramie tegorocznej rekrutacji do klas VII - informuje Marta Kufel z urzędu miasta. - Sprawdziany predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych oraz sprawdziany kierunkowe do klas eksperymentalnych odbędą się w terminie siedmiu dni roboczych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Przewidywany nowy termin każdego z egzaminów podany zostanie wówczas na stronie szkoły oraz w aktualnościach na stronie naboru: nabor.pcss.pl/szczecin.

- Warto również wspomnieć, że pewnym zmianom uległy zasady naboru. Wzorem pozostałych wdrożonych już procedur apelujemy o przesłanie kompletu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej - mówi Kufel.