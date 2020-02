Uwaga kierowcy! Zamkną ul. Krygiera w Szczecinie. Co nas czeka? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Od 7 marca od godziny 7 planowane jest ograniczenie ruchu na ul. Krygiera na odcinku od skrzyżowania z ul. Granitową do wysokości Kąpieliska Dziewoklicz.

- Niestety zbliża się trudny, ale nieunikniony czas. 7 marca rano zamykamy przejazd ul. Krygiera od Granitowej do kąpieliska Dziewoklicz - apeluje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Ten etap potrwa do wakacji. Zakaz nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej, pojazdów budowy, policji oraz służb ratunkowych na sygnałach. Wybaczcie utrudnienia. Zrobimy wszystko by trwały jak najkrócej.