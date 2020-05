Utwór Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie

Na zaproszenie dyrygentki zespołu w autorskiej aranżacji utworu udział wzięli uzdolnieni wokaliści związani ze Szczecinem – Olga Lisińska (solistka Chóru AM), Michał Grobelny oraz Łukasz Gocławski. Aranżację dla chóru stworzył Przemysław Skuz, muzyk oraz instruktor w Chórze AM, który jest również odpowiedzialny za realizację nagrania audio. Można go też usłyszeć w partii instrumentów klawiszowych. Subtelne, klimatyczne solo gitarowe wykonał szczeciński nauczyciel i gitarzysta, Przemek Bielec.

Autorami wyjątkowego, wyróżniającego się wśród tworzonych obecnie zdalnych produkcji, teledysku są realizatorzy z zaprzyjaźnionej firmy „Kamera Jazda”.

W sumie w realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia wzięło udział blisko 100 wykonawców.