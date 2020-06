Uszyły 250 tys. maseczek, teraz łapią oddech. A co dalej?

Od soboty, 30 maja, obowiązek zasłaniania ust i nosa został częściowo zniesiony. Maseczki nie są już potrzebne w przestrzeniach ogólnodostępnych, wystarczy 2-metrowy dystans. To postawiło pod znakiem zapytania dalsze działanie grupy "Szczecinianki szyją maseczki", której wolontariusze od połowy marca uszyli ćwierć miliona maseczek dla potrzebujących.

- Cały czas otrzymujemy zamówienia od szkół - przyznaje pani Ela. - Idą matury. Komisje egzaminacyjne i dzieci potrzebują ochrony. Poza tym, nie każdy zrezygnował z zasłaniania nosa i ust. Nie każdy może sobie na to pozwolić.

Ale, co dalej? To pytanie, które nasuwa się na myśl wielu śledzącym losy 6- tysięcznej społeczności na Facebooku.

- Nie wiem - odpowiada szczerze i z uśmiechem pani Ela. - Teraz muszę wybrać się na wakacje. Złapać oddech i odpocząć. Nabrać dystansu. To było ponad dwa miesiące ciężkiej pracy. Uszyłyśmy 250 tys. maseczek. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam.

Przypomnijmy, że akcja zaczęła się niepozornie. Jedna z uczennic pani Elżbiety, która jest lekarką, przyszła zapłakana na zajęcia. Wyznała, że w szpitalu skończyły się maseczki ochronne i brakuje podstawowych zabezpieczeń. Pani Ela, nie myślała długo.

Do aktywizacji społeczeństwa wykorzystała profil swojej szkoły, a także swój prywatny. Posty udostępniła również na popularnej grupie "Szczecinianki". Pierwszą reakcją z jaką się zetknęła był… hejt. To jej jednak nie powstrzymało. Założyła własną grupę i zabrała się do pracy, a po tygodniu przekazała potrzebującym 2 tys. masek ochronnych.