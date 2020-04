USzyj Akcja naszego uniwersytetu. Szyją maseczki!

- Do tej pory udało się uszyć 350 maseczek i cały czas szyjemy, cały czas mamy też zajęcia on-line i przede wszystkim to nasze pierwsze spotkanie z maszyną, więc trzeba być wyrozumiałym, ale idzie nam co raz lepiej i co raz szybciej. Akcja będzie trwała tak długo, jak starczy nam sił i rąk do pracy – informuje Magdalena Koziara, przewodnicząca Samorządu Studenckiego US.

Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego wsparł dodatkowo akcję "Szczecinianki szyją maseczki", przekazując swoje gadżety promocyjne, które trafiły na licytację - dochód w całości zostanie przeznaczony na zakup materiałów, niezbędnych do szycia maseczek ochronnych dla lekarzy, służb zdrowia, służb mundurowych i osób najbardziej narażonych na COVID-19.